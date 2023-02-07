Количество жертв разрушительных землетрясений в Турции достигло 5 434

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Катастрофические землетрясения на юго-востоке Турции унесли жизни почти пяти с половиной тысяч человек, ранения получили около 32 тысяч жителей республики. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«К сожалению, мы потеряли 5 434 человека в результате разрушительных землетрясений. 31 777 человек пострадали. Количество разрушенных зданий составляет 5 775», - сказал глава ведомства в эфире местных телеканалов.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате сильного землетрясения в Турции выросло до 4 544, при этом пострадали 26 725 человек. В настоящее время в стране работают специалисты поисково-спасательных отрядов, разбирающие завалы, под которыми все еще могут находится люди.

Для устранения последствий страшных катаклизмов в Турцию прибыли спасатели из России. Корреспондент «Звезды» показала автономный лагерь наших специалистов. Сотрудники МЧС соорудили лагерь, в каждом из которых находятся кухня, спальные места и медицинское сопровождение.