Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 4544

По последней информации, количество пострадавших достигло почти 27 тысяч человек.

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Число жертв в результате сильного землетрясения в Турции выросло до 4544, при этом пострадали 26 725 человек. Об этом сообщают власти страны.

В настоящее время в стране работают специалисты поисково-спасательных отрядов, разбирающие завалы, под которыми все еще могут находится люди.

Ранее глава департамента по минимизации рисков Управления по ЧС Турции Орхан Татар сообщил, что количество жертв землетрясений в Турции достигло 3 381, пострадали 20 426 человек. Он добавил, что разрушенными оказались 5775 сооружений.

Научный сотрудник Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института Алексей Коновалов выразил мнение, что в Турции могло произойти «парное землетрясение», причем первые толчки спровоцировали последующие. По его словам, здесь речь идет не об афтершоках, а о полноценных землетрясениях, которые произошли с разницей в несколько часов.