Минэнерго США: Россия нарастила поставки нефти, несмотря на эмбарго Евросоюза

В Управлении энергетической информации Минэнерго США отметили, что январские показатели превзошли объемы поставок в ноябре и декабре.

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Несмотря на введение странами Европейского союза эмбарго на поставки российской нефти, в январе 2023 года РФ смогла увеличить экспорт «черного золота». Об этом свидетельствуют данные из отчета Управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки.

Ведомство не привело сведения по физическим объемам экспорта российской нефти. Однако в Минэнерго США отметили, что январские показатели превзошли объемы поставок в ноябре и декабре.

Страны ЕС официально прекратили импорт нефти из России и ввели ценовой потолок в 60 долларов за баррель для других покупателей. Эмбарго на поставки нефти танкерами из РФ вступило в силу 5 декабря прошлого года, одновременно начал действовать запрет Евросоюза, стран «большой семерки» и Австралии о перевозке и страховании российской нефти стоимостью выше ценового потолка.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе со «Звездой» объяснил принцип действия введенного потолка цен на российскую нефть, и почему страны Запада приняли данное решение. Изначально странами Запада был введен запрет на морские перевозки нефти из РФ перевозчиками, прописанными в США, странах ЕС, Великобритании и так далее. Но этот запрет начал создавать угрозу дефицита нефти. Поэтому России «предложили» сделку - «западная коалиция» разрешит РФ перевозить свою нефть, но по ограниченной цене.