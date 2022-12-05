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«Эту ерунду надо игнорировать»: эксперт о ценовом потолке на нефть из РФ

Алексей Курильченко
14:45 05.12.2022
Если Россия примет условия «западной коалиции» и согласится поставлять нефть по сниженной цене, это может привести к «ценовой войне».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jim West, imageBROKE, Globallookpress
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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил телеканалу «Звезда» принцип действия введенного потолка цен на российскую нефть и почему страны Запада приняли данное решение. Изначально странами Запада был введен запрет на морские перевозки нефти из РФ перевозчиками, прописанными в США, странах ЕС, Великобритании и так далее. Но этот запрет начал создавать угрозу дефицита нефти. Поэтому России «предложили» сделку - «западная коалиция» разрешит России перевозить свою нефть, но по ограниченной цене.

«Эту ерунду надо игнорировать - Российской Федерации ни в коем случае нельзя присоединяться к этой системе. На короткой дистанции она финансово выгодна. Но уже на средней дистанции - спустя полгода - мы начнем терять, и терять очень много. Это могут быть чисто финансовые потери, а может произойти разлад в рамках ОПЕК+ или даже ценовая война», - рассказал Фролов.

По словам эксперта, России следует развивать свою экосистему морской транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также налаживать отношения с партнерами. Эксперт допустил, что, если РФ не станет поставлять нефть на Запад по сниженной цене, это может временно привести к сокращению добычи сырья.

«Нет полной уверенности, что 100% добываемой нефти мы сможем перенаправить на другие рынки. Не в том смысле, что она не найдет покупателя, а в том, что не будет необходимых мощностей для ее доставки. Возможно, что добыча в январе следующего года сократится на 300-700 тысяч баррелей в сутки. Это 3-7% от нашей общей суточной добычи. Но потом, по оценке ОПЕК+, Россия сможет адаптироваться, перенаправить эти объемы на альтернативные рынки. То есть среднее снижение по году будет незначительным», - заключил эксперт.

Напомним, сегодня, 5 декабря, эмбарго Евросоюза на перевозку и страхование российской нефти стоимостью выше 60 долларов за баррель вступило в силу. В то же время Россия отказывается поставлять нефть на таких условиях.

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