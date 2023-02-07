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Глава спасательной группы Мехметоглу рассказал о масштабе разрушений в Диярбакыре

Россина Бодрова
Евгений Ушаков
21:17 07.02.2023
В городе, который сильно пострадал из-за стихийного бедствия, уже приступили к разбору завалов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На юго-востоке Турции продолжаются работы по разбору завалов домов, разрушенных мощным землетрясением, произошедшим вечером 6 февраля. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в провинции Кахраманмараш, в 30 километрах от города Газиантеп и в 90 километрах от сирийской границы. Толчки также ощущались в соседних Ливане, Армении и Сирии.

Число погибших в результате землетрясения в Турции растет с каждым часом. По словам гендиректора отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхана Татара, ранения получили более 12 тысяч местных жителей, а число погибших превышает 1700 человек. Около 28 000 зданий обрушились. По словам очевидцев, многие дома, особенно построенные десятилетия назад, рухнули легко, как карточный домик. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что землетрясение стало крупнейшей катастрофой в истории Турции со времен землетрясения в Эрзинджане в 1939 году.

На месте работает корреспондент телеканала «Звезда» Россина Бодрова. Журналистка своими глазами увидела все ужасы постигшие Диярбакыр. Благодаря полиции и сотрудникам МЧС, нашему корреспонденту удалось опросить пострадавших .

«Вот это здание разрушено. Под завалами находится много людей. Мы спасли 8 человек, примерно 12 человек погибло. Многие находятся сейчас под завалами. Мы работаем здесь на протяжении 20 часов. Может быть, завтра, может быть, послезавтра мы закончим здесь работу и приступим к завалам в других городах»,- прокомментировал руководитель спасательной группы Вейси Мехметоглу.

Спасатели периодически меняются к ним привозят ресурсы, но они работают вторые сутки.Возвращаться в свои дома сейчас опасно в связи с периодическими толчками, однако никто этого не контролирует. Накануне момент разрушения здания в этом городе в результате мощных подземных толчков попал в эфир телеканала CANLI. Корреспондент оказался на месте происшествия в самый опасный момент.

«Я думаю, что очень много людей потеряли свои дома в Диярбакыре. Я предполагаю, что официальные подсчеты неправильные - они не отображают реальное число пострадавших.  Мы пытаемся связаться с нашими семьями, родственниками и друзьями, но мы не можем»,- рассказал житель Диярбакыра Исмет Сат.

Спасатели продолжают разгребать завалы. У людей нет даже одежды - все осталось под обломками. В настоящее время пострадавших расселяют в палаточные городки. Все мечети открыли свои двери чтобы принять людей которые потеряли дом. Людей свозят в спорт залы, дома культуры. Туда же отправляют продукты и необходимые вещи, которые собирают всей страной.

Пока сложно понять как долго будет проходить работа по спасению людей. Здесь, в Диярбакыре, было разрушено более 20 зданий, пока по неподтвержденной информации чуть больше 100 человек погибли здесь. Статистика меняется каждый час. Из окна самолета можно было заметить,  что город сохранился, сильных разрушений не было, но центр и пару отдаленных районов пострадали больше всего. Также стало известно, что этой ночью были вторые толчки, люди не понимают, будут ли повторные толчки или бояться больше нечего.

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