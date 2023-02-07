Пострадавший от землетрясения турецкий город Диярбакыр сняли с высоты

В настоящий момент в городе, который сильно пострадал из-за стихийного бедствия, уже приступили к разбору завалов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Пострадавший от землетрясения турецкий город Диярбакыр сняли из окна самолета. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».

В настоящий момент в Диярбакыре, который был сильно разрушен из-за стихийного бедствия, занимаются разборами завалов.

Накануне момент разрушения здания в этом городе в результате мощных подземных толчков попал в эфир телеканала CANLI. Корреспондент оказался на месте происшествия в самый опасный момент.

По последним данным, число жертв землетрясений в Турции составляет 3 381 человек, пострадали еще 20 426 человек. Сегодня стало известно о погибшем гражданине Российской Федерации.