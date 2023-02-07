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В Макеевке произошел мощный пожар на газопроводе высокого давления

Роман Закурдаев
21:04 07.02.2023
Местные жители, которые увидели мощное зарево, сообщили, что пожар мог начаться после удара со стороны украинских националистов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В микрорайоне Восточный города Макеевка Донецкой Народной Республики произошел мощный пожар. По словам местных жителей, возгорание могло начаться после удара со стороны украинских боевиков. Точные причины происшествия пока не установлены.

Для ликвидации возгорания коммунальным службам пришлось перекрыть трубопровод. К настоящему моменту данных о погибших и пострадавших не поступало.

Накануне мэр Горловки ДНР Иван Приходько сообщил, что украинские националисты нанесли удар по общежитию в населенном пункте. Он добавил, что в результате атаки украинских радикалов есть пострадавшие.

Кроме того, две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела населенного пункта Волноваха со стороны украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. По данным СЦКК, также зафиксировано прямое попадание снаряда в хозяйственную постройку по улице Свердлова. Вместе с тем от украинского обстрела пострадал частный жилой дом.

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