В результате прямого попадания украинских боевиков по общежитию в Горловке есть пострадавшие, сообщил мэр города.

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Украинские националисты нанесли удар по общежитию в населенном пункте Горловка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Горловка. Шахтерская, 3. Общежитие. Прямое попадание», - написал он в Telegram.

Он также добавил, что в результате атаки украинских националистов есть пострадавшие. В настоящее время их количество и тяжесть повреждений неизвестны.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры последствий артиллерийского удара по вещевому рынку в Горловке. Тогда в результате обстрела со стороны украинских националистов никто не пострадал, потому что атака была проведена в ночное время.