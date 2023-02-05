Две женщины ранены при обстреле Волновахи со стороны украинских боевиков

Кроме того, от обстрела пострадали частный жилой дом и хозяйственная постройка.

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Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела населенного пункта Волноваха со стороны украинских боевиков в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом проинформировали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По ул. Донецкой, 169 пострадала женщина 1995 г.р., по ул. Свердлова, 46 пострадала женщина 1984 г.р.», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Кроме того, по данным СЦКК, по улице Свердлова зафиксировано прямое попадание снаряда в хозяйственную постройку. Вместе с тем от украинского обстрела пострадал частный жилой дом.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что украинские спецслужбы планируют в ближайшее время осуществить масштабную провокацию с подрывом зданий медучреждений в Краматорске, чтобы обвинить Россию в якобы совершении «военных преступлений».