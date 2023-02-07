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Спасатели достали пять человек из-под завалов жилого дома в Ефремове

Максим Крюков
18:10 07.02.2023
По данным ведомства, для оказания необходимой помощи было привлечено 12 единиц специальной техники и 42 спасателя.
Спасатели достали пять человек из-под завалов жилого дома в Ефремове
© Фото: tula.life, VK
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Спасателям удалось достать из-под завалов обрушенной части жилого дома в городе Ефремов Тульской области пять человек. Об этом сообщили в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В ведомстве добавили, что под обломками пятиэтажки находятся еще два жильца. Также в МЧС России подтвердили информацию о четырех погибших в результате взрыва газа.

«В результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одного подъезда 5-этажного жилого газифицированного дома. Спасатели приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Отмечается, что для разбора завалов и оказания необходимой помощи было привлечено 12 единиц техники и 42 спасателя. В настоящий момент к месту ЧП следуют дополнительные силы и средства, туда же выехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Ранее «112» сообщил, что под завалами пятиэтажки могут находиться до 10 человек. По данным Telegram-канала, количество погибших выросло до пяти.

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