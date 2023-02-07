Спасатели достали пять человек из-под завалов жилого дома в Ефремове
Спасателям удалось достать из-под завалов обрушенной части жилого дома в городе Ефремов Тульской области пять человек. Об этом сообщили в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В ведомстве добавили, что под обломками пятиэтажки находятся еще два жильца. Также в МЧС России подтвердили информацию о четырех погибших в результате взрыва газа.
«В результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одного подъезда 5-этажного жилого газифицированного дома. Спасатели приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Отмечается, что для разбора завалов и оказания необходимой помощи было привлечено 12 единиц техники и 42 спасателя. В настоящий момент к месту ЧП следуют дополнительные силы и средства, туда же выехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Ранее «112» сообщил, что под завалами пятиэтажки могут находиться до 10 человек. По данным Telegram-канала, количество погибших выросло до пяти.