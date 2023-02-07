Геолог Коновалов предположил, что в Турции произошло «парное землетрясение»

По словам научного сотрудника Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института, речь идет не об афтершоках, а о полноценных землетрясениях, произошедших с разницей в несколько часов.

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В Турции могло произойти «парное землетрясение», причем первые толчки спровоцировали последующие. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил ведущий научный сотрудник Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института Алексей Коновалов.

По его словам, здесь речь идет не об афтершоках, а о полноценных землетрясениях, которые произошли с разницей в несколько часов.

«По всей видимости, второе событие, возможно, было спровоцировано первым. Это такой пример "парного землетрясения"», - сказал он.

Коновалов добавил, что обычно после первых сильных толчков наступают уже более слабые. Однако в Турции что первое землетрясение, что последующее имели магнитуды больше 7.

Ранее итальянские ученые из Национального института геофизики и вулканологии заявили, что разрушительное землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит на три метра. По данным исследователей, Аравийская плита изменила свое положение по отношению к Анатолийской.