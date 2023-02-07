Число жертв мощных землетрясений в Турции возросло до 3 381

По последним данным, еще 20 426 человек пострадали в результате подземных толчков.

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Количество жертв землетрясений в Турции достигло 3 381, пострадали свыше 20 тысяч человек. Такое заявление сегодня, 7 февраля, сделал глава департамента по минимизации рисков Управления по ЧС Турции Орхан Татар.

«На данный момент у нас 3 381 погибший, 20 426 человек пострадали. 5 775 зданий разрушены», - сказал он в эфире местного телевидения.

Кроме того, он добавил, что, по последним данным, в результате мощных подземных толчков были повреждены или разрушены 11 тысяч зданий.

Сегодня утром Anadolu, ссылаясь на Управление по ЧС, сообщало о 2 921 погибшем и 15 834 пострадавших.

Подземный толчок магнитудой 7,4 произошел накануне утром в турецкой провинции Кахраманмараш. Впоследствии на территории Турции было зарегистрировано еще несколько землетрясений. Лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил национальный траур, который будет продолжаться до 12 февраля.