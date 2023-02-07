За первые 20 часов после землетрясения в Турции из-под завалов спасли более 7300 человек

В Турции за первые 20 часов после землетрясения из-под завалов спасли более 7300 человек. По последним данным, погибли 2379 человек, еще почти 15 тысяч пострадали.

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После серии мощных землетрясений в Турции в течение первых 20 часов удалось спасти более 7300 человек. Об этом в понедельник заявил представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД) доктор Орхан Татар.

«Число наших соотечественников, спасенных из-под завалов, составляет 7 340 человек. Между тем количество персонала и транспортных средств увеличилось», — цитирует его газета Hürriyet.

По последним данным, погибли 2379 человек, почти 15 тысяч пострадали.

Несколько землетрясений привели к разрушением также и в ряде граничащих с Турцией стран. В частности, в настоящий момент известно о более 700 погибших в Сирии. Ранее поступали сообщения о подземных толчках, которые ощущались на территории Еревана и Гюмри в Армении.