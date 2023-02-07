Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 2379 человек

В результате серии землетрясений на территории Турции погибли 2379 человек, 14 483 получили ранения.

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При мощных землетрясениях, которые нанесли разрушения населенным пунктам сразу нескольких стран, на территории Турции погибли 2379 человек, еще 14 483 получили ранения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на турецкого вице-президента.

Кроме того, согласно данным агентствта, число погибших в результате землетрясения на территории Сирии превысило 700 человек.

В связи с ЧП в Турцию из России были направлены спасатели. Они вылетели в понедельник на двух самолетах МЧС. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указ группировке российских войск в Сирии помочь ликвидировать местным спасателям последствия катастрофы.