112: четыре человека погибли при взрыве газа в многоэтажке под Тулой

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Четыре человека погибли в результате взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Взрыв произошел на четвертом или пятом этаже, разрушен подъезд. Спасатели разбирают завалы.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли четыре человека, еще трое пострадали.