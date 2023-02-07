В стране и мире В стране и мире В стране и мире

112: четыре человека погибли при взрыве газа в многоэтажке под Тулой

Анна Касаткина
17:39 07.02.2023
Спасатели разбирают завалы на месте происшествия.
© Видео: Прокуратура Тульской области © Фото: prokuraturatula, Telegram
Читайте нас на:

Четыре человека погибли в результате взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Взрыв произошел на четвертом или пятом этаже, разрушен подъезд. Спасатели разбирают завалы.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли четыре человека, еще трое пострадали.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:40 В стране и мире
Видео
Разрушенная взрывом часть пятиэтажки в Тульской области попала на видео
17:12 В стране и мире
Видео
Ученый РАН Горшков предупредил о возможности мощного землетрясения в Крыму
17:09 В стране и мире
Видео
Испачканный кровью пол после драки школьниц в лицее в Химках сняли на видео
16:30 Армия
Главком ВМФ Евменов заслушал доклады о ходе испытаний фрегата «Адмирал Головко» и корвета «Меркурий»
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.