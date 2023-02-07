112: четыре человека погибли при взрыве газа в многоэтажке под Тулой
Спасатели разбирают завалы на месте происшествия.
© Видео: Прокуратура Тульской области © Фото: prokuraturatula, Telegram
Четыре человека погибли в результате взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Взрыв произошел на четвертом или пятом этаже, разрушен подъезд. Спасатели разбирают завалы.
По предварительным данным, в результате происшествия погибли четыре человека, еще трое пострадали.