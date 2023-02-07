112: до 10 человек могут находиться под завалами пятиэтажки в Тульской области

По данным «112», число погибших выросло до пяти человек.

© Видео: Прокуратура Тульской области © Фото: Прокуратура Тульской области

В жилом доме города Ефремов Тульской области произошел взрыв газа. В настоящее время под завалами пятиэтажки могут находиться до 10 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Также отмечается, что количество погибших возросло уже до пяти человек. Трое пострадавших были госпитализированы в медучреждения.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области. Как уточняет источник, взрыв произошел на четвертом или пятом этаже, в результате этого был разрушен подъезд. В настоящий момент спасатели разбирают завалы.