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Ученый РАН Горшков предупредил о возможности мощного землетрясения в Крыму

Анна Касаткина
17:12 07.02.2023
В районе Ялты на Крымском полуострове может произойти землетрясение магнитудой более 6 баллов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Землетрясение, аналогичное случившемуся в Турции, может повториться в Крыму. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.

«Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же систему, в ту же структуру, что и Турция. И относительно возможности повторения подобного события в Крыму - принципиально оно возможно. По тектоническим условиям такие землетрясения там возможны», - сказал он на пресс-конференции.

По словам Горшкова, ученые РАН проводили работу по распознаванию возможных мест стихийных бедствий на полуострове и выделили несколько, где могут произойти землетрясения с магнитудой выше 6 баллов. В частности, к таким районам относится район Ялты, где произошли Крымские землетрясения 1927 года.

На юго-востоке Турции в понедельник произошло два землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7 балла, причинившие огромные разрушения нескольким городам страны, а также приграничным сирийским поселениям. По последним данным, в Турции порядка 3,5 тысячи человек погибли и более 22 тысяч пострадали. Число погибших от стихийного бедствия в Сирии Красный Крест оценил в полторы тысячи человек.

Итальянские ученые из Национального института геофизики и вулканологии пришли к выводу, что землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит на три метра.

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