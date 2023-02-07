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Разрушительное землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит на три метра. К такому выводу пришли итальянские ученые из Национального института геофизики и вулканологии. По их данным, Аравийская плита изменила свое отношение в Анатолийской.

«Это как если бы Турция сдвинулись на юго-запад», - цитирует РИА Новости сообщение ученых.

Колоссальное по своей мощи землетрясение в Турции произошло накануне ночью и привело к масштабным разрушениям в семи регионах республики. По последним данным, более 3 000 человек погибли под обломками рухнувших домов, свыше 20 тысяч пострадали и были вынуждены обратиться за помощью. Немногим спокойнее обстановка в соседней Сирии, где также ощущались подземные толчки, много погибших и пострадавших.

Для помощи турецким и сирийским коллегам отправились сотрудники МЧС РФ. На борту спецбортов все необходимое оборудование, свыше 100 высококлассных специалистов, кинологи и аэромобильный госпиталь. Работать спасатели из РФ будут на самых сложных участках.