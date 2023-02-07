Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции

Кроме того, на опубликованных кадрах видно большое количество разрушенных домов и лежащих на дороге обломков.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В результате сильных землетрясений в Турции на дорогах появились большие разломы, в которые упали автомобили. Застрявшие транспортные средства мешают проезду других машин, создавая тем самым многокилометровые пробки.

На кадрах, снятых корреспондентом «Звезды», также видны разрушенные дома и обломки сооружений.

Ранее итальянские ученые из Национального института геофизики и вулканологии пришли к выводу, что разрушительное землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит на три метра. По их данным, Аравийская плита изменила свое отношение в Анатолийской.

Кроме того, в распоряжении «Звезды» оказались кадры из окна самолета над пострадавшим от землетрясения турецким Диярбакыром. В настоящее время в городе, который был сильно разрушен из-за стихийного бедствия, занимаются разборами завалов.