Фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий» войдут в состав ВМФ в этом году
Фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий» войдут в состав ВМФ России уже в 2023 году. Об этом сообщает Минобороны России.
«Планируется, что в текущем году фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав Северного флота, а корвет "Меркурий" пополнит состав надводной составляющей Черноморского флота», - говорится в сообщении.
Сегодня главком ВМФ России Николай Евменов заслушал доклады руководства «Северной верфи». Согласно им, «Адмирал Головко» сейчас находится на третьем этапе испытаний в Балтийском море. «Меркурий» же проходит завершающий этап государственных испытаний на полигонах Балтфлота.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что заводские сдаточные команды и экипажи этих двух кораблей проводят маневренные и скоростные испытания, проверяя работу агрегатов, корабельных систем и узлов. Проходят проверку и навигационные комплексы, бортовые радиотехнические средства, а также вооружение фрегата и корвета.
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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов