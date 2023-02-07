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Фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий» войдут в состав ВМФ в этом году

18:14 07.02.2023
В МО РФ уточнили, что фрегат «Адмирал Головко» пополнит состав Северного флота, а корвет «Меркурий» усилит Черноморский флот.
Фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий» войдут в состав ВМФ в этом году
© Фото: Минобороны России
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Фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий» войдут в состав ВМФ России уже в 2023 году. Об этом сообщает Минобороны России. 

«Планируется, что в текущем году фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав Северного флота, а корвет "Меркурий" пополнит состав надводной составляющей Черноморского флота», - говорится в сообщении. 

Сегодня главком ВМФ России Николай Евменов заслушал доклады руководства «Северной верфи». Согласно им, «Адмирал Головко» сейчас находится на третьем этапе испытаний в Балтийском море. «Меркурий» же проходит завершающий этап государственных испытаний на полигонах Балтфлота. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что заводские сдаточные команды и экипажи этих двух кораблей проводят маневренные и скоростные испытания, проверяя работу агрегатов, корабельных систем и узлов. Проходят проверку и навигационные комплексы, бортовые радиотехнические средства, а также вооружение фрегата и корвета. 

Ранее «Звезда» показала уникальные кадры погружения подводного крейсера «Тула» от первого лица.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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