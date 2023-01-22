Уникальные кадры погружения подводного крейсера «Тула» от первого лица

Камера разрядилась слишком рано и не сняла момент пуска ракеты, но запечатлела красивейшие кадры погружения АПЛ под воду.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Съемочная группа «Военной приемки» готовилась снять на видео подводный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с борта атомного подводного крейсера «Тула». Для этого был собран водонепроницаемый бокс для камеры, который установили на борту корабля.

К сожалению техника подвела - вода оказалась слишком холодной и аккумуляторы камеры разрядились раньше пуска. Тем не менее, перед выключением ей удалось запечатлеть момент погружения.

На видео подводная лодка погружается в кристально чистую воду. В облаке пузырьков идет неторопливо. Видно, как перископ разрезает волны. По мере погружения вода темнеет. Вскоре мачта перископа втягивается в корпус, лодка уходит еще глубже и мы видим, как меняется цвет воды.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Баллистическая ракета. Подводный пуск своими глазами. Часть 2» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Ведущий программы Алексей Егоров покажет работу подводного корабля во время многодневного боевого похода. Кроме этого, впервые в истории телевидения, съемочная группа не только покажет, но и поучаствует в процедуре остановки ядерного реактора.