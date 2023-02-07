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Главком ВМФ Евменов заслушал доклады о ходе испытаний фрегата «Адмирал Головко» и корвета «Меркурий»

16:30 07.02.2023
В текущем году фрегат «Адмирал Головко» войдет в состав Северного флота, а корвет «Меркурий» пополнит состав надводной составляющей Черноморского флота. Он уже находится на третьем этапе испытаний.
Главком ВМФ Евменов заслушал доклады о ходе испытаний фрегата «Адмирал Головко» и корвета «Меркурий»
© Фото: Минобороны России
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Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал доклады руководства предприятия «Северная  верфь» и начальников профильных органов управления Главного командования ВМФ о ходе испытаний фрегата  «Адмирал Головко» и корвета «Меркурий».

Новейший фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 находится на третьем этапе испытаний в акватории Балтийского моря. Специалисты проверили работу комплексов артиллерийского вооружения, комплексов ПВО, систем их управления, радиотехнической аппаратуры и средств связи. Также на Балтике завершает прохождение испытаний корвет «Меркурий» проекта 20380.

Проводятся скоростные и маневренные испытания кораблей. Также специалисты проверяют работу агрегатов, корабельных систем и узлов, вооружения корабля, навигационных комплексов и бортовых радиотехнических средств.

На рабочем совещании в Адмиралтействе под руководством Евменова была подчеркнута важность эффективного функционирования системы сервисного обслуживания новых кораблей.

Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России. Являются носителями крылатых ракет «Калибр-НК».

«Меркурий» - российский корвет с управляемым ракетным оружием, пятый корабль проекта 20380, построенный на заводе «Северная верфь». Предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подлодками и самолетами противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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