Спасатели в Турции пытаются достать из-под завалов кричащего о помощи человека

По словам корреспондента «Звезды», пострадавший мог находиться под завалами более 20 часов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Турции спасатели пытаются разобрать обломки разрушенного сооружения и добраться до человека, который еще некоторое время назад кричал о помощи. Однако добраться до пострадавшего пока не представляется возможным, и специалисты предполагают, что он не выживет.

«Между завалами видны матрас и красно-желтый плед. Вероятно, это была спальная комната, и человек здесь мог находиться более 20 часов», - передает корреспондент «Звезды».

Ранее научный сотрудник Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института Алексей Коновалов в беседе со «Звездой» заявил, что в Турции могло произойти «парное землетрясение», причем первые толчки спровоцировали последующие. По его словам, речь идет не об афтершоках, а о полноценных подземных толчках, которые произошли с разницей в несколько часов.

Также стало известно, что в результате сильных землетрясений в Турции на дорогах появились большие разломы, в которые упали автомобили. Застрявшие транспортные средства мешают проезду других машин, создавая тем самым многокилометровые пробки. На кадрах также видны разрушенные дома и обломки сооружений.