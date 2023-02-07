ЕС исключил из санкций российские нефтепродукты, переработанные за рубежом

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Евросоюз сделал два исключения из правил применения потолка цен на российские нефтепродукты. Это следует из пояснений к ограничениям, опубликованным Европейской комиссией.

Предельная стоимость нефтепродуктов не будет применяться в случае, если они произведены из российского сырья за рубежом иностранными компаниями. Кроме того, в случае смешивания с зарубежным сырьем нефтепродукты получат другой таможенный код и не будут считаться российскими, а значит смогут продаваться без ценовых ограничений, перевозиться и страховаться европейскими компаниями.

С 5 февраля начал действовать запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов и ограничение цен на них. Потолок цен составляет 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти, и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой. С декабря также введено ограничение цены российской нефти на уровне 60 долларов за баррель.

Механизма ценового потолка, помимо ЕС, придерживаются США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония.

Ранее экономист Игорь Юшков в беседе со «Звездой» назвал решение о введении потолка цен на российское сырье попыткой Запада смягчить собственные санкции и «убить двух зайцев».