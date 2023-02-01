Экономист Юшков назвал потолок цен на нефть смягчением антироссийских санкций

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Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал «Звезде», что решение о введении потолка на российскую нефть - это попытка Запада смягчить собственные санкции. В начале 2022 года из-за введенных ограничений Европа столкнулась с дефицитом нефтепродуктов, из-за чего экономика начала рушиться. Поэтому начались поиски способа вернуть российское сырье на рынки, при этом пытаясь показать, что РФ «все еще наказана».

«По сути, это смягчение антироссийских санкций. В марте 2022 года все западные страны были преисполнены решимости разрушить российскую экономику. Но первые же попытки ограничить экспорт нефти из России - США, например, ввели эмбарго, запретили к себе поставлять нефть и нефтепродукты. И когда мы сократили вывоз, на ранке сразу начался дефицит и цены взлетели выше 100 долларов за баррель», - рассказал эксперт.

При этом США и Европа являются импортерами, поэтому в тот момент для них подорожала вся нефть. На фоне этого произошел рост инфляции, так как стоимость топлива закладывается в цену всех продуктов. Отразилось это на зарплатах и пенсиях.

«Поэтому США быстро начали ставить вопрос и что-то менять. Предложили России разрешить насыщать мировые рынки, но сказали, что им платить нельзя. Вот таким образом они пытаются убить двух зайцев - и по России ударить, и не пострадать от санкций», - рассказал эксперт.

Ранее независимый эксперт международного рынка энергетики и ресурсов Владимир Демидов заявил, что Запад все равно попытается заполучить российскую нефть, несмотря на введенный Москвой запрет. Для этого европейские страны будут покупать сырье через третьих лиц.