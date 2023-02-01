В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экономист Юшков назвал потолок цен на нефть смягчением антироссийских санкций

Алексей Курильченко
17:00 01.02.2023
Попытка запрета на ввоз российской нефти привела Европу к дефициту и инфляции, поэтому Западу пришло искать другой способ «наказывать Россию».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал «Звезде», что решение о введении потолка на российскую нефть - это попытка Запада смягчить собственные санкции. В начале 2022 года из-за введенных ограничений Европа столкнулась с дефицитом нефтепродуктов, из-за чего экономика начала рушиться. Поэтому начались поиски способа вернуть российское сырье на рынки, при этом пытаясь показать, что РФ «все еще наказана».

«По сути, это смягчение антироссийских санкций. В марте 2022 года все западные страны были преисполнены решимости разрушить российскую экономику. Но первые же попытки ограничить экспорт нефти из России - США, например, ввели эмбарго, запретили к себе поставлять нефть и нефтепродукты. И когда мы сократили вывоз, на ранке сразу начался дефицит и цены взлетели выше 100 долларов за баррель», - рассказал эксперт.

При этом США и Европа являются импортерами, поэтому в тот момент для них подорожала вся нефть. На фоне этого произошел рост инфляции, так как стоимость топлива закладывается в цену всех продуктов. Отразилось это на зарплатах и пенсиях.

«Поэтому США быстро начали ставить вопрос и что-то менять. Предложили России разрешить насыщать мировые рынки, но сказали, что им платить нельзя. Вот таким образом они пытаются убить двух зайцев - и по России ударить, и не пострадать от санкций», - рассказал эксперт.

Ранее независимый эксперт международного рынка энергетики и ресурсов Владимир Демидов заявил, что Запад все равно попытается заполучить российскую нефть, несмотря на введенный Москвой запрет. Для этого европейские страны будут покупать сырье через третьих лиц.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:40 В стране и мире
Глава СБУ заявил, что массовые обыски на Украине выполняются по заданию Зеленского
17:27 В стране и мире
Видео
Путин: льготная ипотека для новых регионов повысит темпы восстановления городов и поселков
16:58 В стране и мире
РГГУ предложил ограничить доступ к нейросети ChatGPT в образовательных организациях
16:27 В стране и мире
Видео
Восемь россиян пострадали при сходе лавины в Индии
14:47 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении украинских цехов по производству снарядов в Сумской области
Популярное
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Видео
Исхудавший Саакашвили продемонстрировал суду свое состояние
Видео
Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.