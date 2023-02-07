В стране и мире Депутаты Рады назначили Малюка главой СБУ Ян Брацкий Василий Малюк был назначен на пост и.о. главы СБУ 18 июля прошлого года на время проведения разбирательства в отношении отстраненного начальства. © Фото: SBU, CC BY 4.0, Wikimedia Читайте нас на: Исполняющий обязанности руководителя Службы безопасности Украины Василий Малюк назначен главой спецслужбы. Соответствующее решение Верховная рада приняла во вторник, 7 февраля, заявил депутат Алексей Гончаренко. «Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная рада утвердила соответствующее представление президента Украины Владимира Зеленского», - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Василий Малюк был назначен на пост и.о. главы СБУ 18 июля прошлого года, когда в отношении отстраненного руководителя спецслужбы Ивана Баканова проводилась служебная проверка. В течение последних недель на Украине проводятся масштабные кадровые перестановки, инициированные президентом Владимиром Зеленским. Некоторые чиновники потеряли свои должности или сменили портфели. Экспертное мнение и аналитика