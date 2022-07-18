Зеленский назначил врио главы СБУ Василия Малюка

Василий Малюк будет занимать эту должность, пока в отношении отстраненного руководителя СБУ Ивана Баканова проводится проверка.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Малюка временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности (СБУ) страны. Соответствующий указ главы украинского государства опубликован на его официальном сайте. Малюк будет находиться на данной позиции, пока в отношении отстраненного руководителя СБУ Ивана Баканова проводится служебная проверка.

Отстранение Баканова произошло на фоне громких уголовных дел о государственной измене против сотрудников спецслужбы. Аналогичное решение Зеленский принял в отношении генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Решения по Баканову и Венедиктовой являются одними из самых крупных кадровых изменений на Украине с начала проведения спецоперации. Между тем в офисе украинского президента заявили, что отстранение с должностей не означает их увольнения.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.