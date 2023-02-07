Собянин предложил Путину открыть БКЛ в Москве

Мэр Москвы отметил, что год назад президент открывал БКЛ, когда были готовы две трети линии.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил российскому лидеру принять участие в открытии Большой кольцевой линии метро.

«В ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу», - сказал градоначальник.

Собянин отметил, что год назад глава государства открывал БКЛ, когда были готовы две трети линии. В настоящий же момент ее строительство полностью завершено. Путин в свою очередь отметил мощное развитие столицы.

Ранее московский мэр утверждал, что Большая кольцевая линия Московского метрополитена сможет на 100% окупиться в 2023 году. О завершении строительства БКЛ Собянин объявил в конце декабря прошлого года.