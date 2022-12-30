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Собянин объявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Сергей Лебедев
15:02 30.12.2022
Столичный мэр провел технический пуск последнего участка БКЛ.
Собянин объявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро
© Фото: mos_sobyanin, Telegram
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В пятницу столичный мэр Сергей Собянин провел технический пуск последнего участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Он включает в себя станции «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».

«Рядом с ними живут порядка 800 тыс. москвичей. Метро впервые пришло в Нагатинский Затон. "Текстильщики" и "Печатники" - крупные ТПУ с пересадками на D2 и одноименные станции Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линий. В будущем со станции "Кленовый бульвар" можно будет перейти на Бирюлевскую линию», - отметил градоначальник.

Сергей Собянин отметил, что на Большой кольцевой линии уже работают 22 станции. Девять готовятся к открытию.

«Около двух месяцев уйдет на пусконаладочные работы, и затем БКЛ будет уже по всей окружности ходить с пассажирами», - добавил мэр Москвы.

Ранее «Звезда» рассказывала, что несколько дней поезда на Кольцевой линии метро Москвы будут ходить только в одну сторону. Изменение движения будет действовать с 2 по 7 января в связи с обновлением инфраструктуры.

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