В стране и мире Собянин объявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро Сергей Лебедев Столичный мэр провел технический пуск последнего участка БКЛ. © Фото: mos_sobyanin, Telegram Читайте нас на: В пятницу столичный мэр Сергей Собянин провел технический пуск последнего участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Он включает в себя станции «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». «Рядом с ними живут порядка 800 тыс. москвичей. Метро впервые пришло в Нагатинский Затон. "Текстильщики" и "Печатники" - крупные ТПУ с пересадками на D2 и одноименные станции Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линий. В будущем со станции "Кленовый бульвар" можно будет перейти на Бирюлевскую линию», - отметил градоначальник. Сергей Собянин отметил, что на Большой кольцевой линии уже работают 22 станции. Девять готовятся к открытию. «Около двух месяцев уйдет на пусконаладочные работы, и затем БКЛ будет уже по всей окружности ходить с пассажирами», - добавил мэр Москвы. Ранее «Звезда» рассказывала, что несколько дней поезда на Кольцевой линии метро Москвы будут ходить только в одну сторону. Изменение движения будет действовать с 2 по 7 января в связи с обновлением инфраструктуры. Экспертное мнение и аналитика