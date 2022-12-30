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Собянин: БКЛ полностью окупится и начнет приносить доход уже в 2023 году

Сергей Лебедев
20:01 30.12.2022
До 2035 года планируется получить доход около 7 триллионов рублей.
Собянин: БКЛ полностью окупится и начнет приносить доход уже в 2023 году
© Фото: mos_sobyanin, Telegram
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Большая кольцевая линия Московского метрополитена полностью окупится в следующем году. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«Полностью, на 100%. Еще такую же сумму получит федеральный бюджет, федеральных налогов. До 2035 года мы вместе с федеральным бюджетом в совокупности получим около 7 триллионов рублей», - сказал градоначальник в эфире Первого канала.

Напомним, сегодня Сергей Собянин провел технический пуск последнего участка БКЛ. Он включает в себя станции «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».

Сергей Собянин отметил, что на Большой кольцевой линии уже работают 22 станции. Девять готовятся к открытию.

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