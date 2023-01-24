Тарасова сообщила, что Костомарова отключили от аппарата ЭКМО

Кроме того, по ее словам, медики пустили жену спортсмена Оксану Домнину в палату к супругу.

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Фигуриста, чемпиона ОИ 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова отключили от аппарата ЭКМО, передает РИА Новости, ссылаясь на заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.

Кроме того, она рассказала, что медики пустили жену спортсмена Оксану Домнину в палату к супругу.

«Его отключили, пока в палату не пускают, но жена ходила к нему», - приводятся слова собеседницы агентства.

Напомним, что Костомарова 10 января доставили в отделение реанимации с воспалением легких. Впоследствии стало известно, что 45-летнего спортсмена перевели в Коммунарку, там, по данным СМИ, его кровь начали искусственно насыщать кислородом.

Накануне, 23 января, мать олимпийского чемпиона Валентина Костомарова сообщила, что изменений в его состоянии нет. Сегодня в СМИ появились сообщения, что мужчина начал приходить в себя.