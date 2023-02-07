112: Роману Костомарову ампутировали стопу левой ноги

Как утверждается, такую операцию пришлось сделать для того, чтобы остановить процесс отмирания клеток.

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Роману Костомарову ампутировали стопу левой ноги, сообщает Telegram-канал 112. Было добавлено, тяжелое хирургическое вмешательство состоялось накануне.

Как утверждается, стопу пришлось ампутировать для того, чтобы убрать уже возникший некроз тканей и остановить процесс отмирания клеток.

По данным Telegram-канала, на данный момент 45-летний спортсмен уже в сознании, он находится под капельницей, однако у него наблюдаются скачки в температурных показателях.