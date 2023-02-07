112: Роману Костомарову ампутировали стопу левой ноги
Как утверждается, такую операцию пришлось сделать для того, чтобы остановить процесс отмирания клеток.
© Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress
Роману Костомарову ампутировали стопу левой ноги, сообщает Telegram-канал 112. Было добавлено, тяжелое хирургическое вмешательство состоялось накануне.
Как утверждается, стопу пришлось ампутировать для того, чтобы убрать уже возникший некроз тканей и остановить процесс отмирания клеток.
По данным Telegram-канала, на данный момент 45-летний спортсмен уже в сознании, он находится под капельницей, однако у него наблюдаются скачки в температурных показателях.