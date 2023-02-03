Mash: фигуристу Костомарову решено ампутировать пальцы ног

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Чемпиону зимних Олимпийских игр 2006 года по фигурному катанию Роману Костомарову принято решение ампутировать пальцы нижних конечностей в ближайшее время. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Олимпийского чемпиона подключили к ЭКМО, применяемое для поддержания жизни, более пяти дней назад, в связи с чем было нарушено функционирование мелких сосудов и ткани начали отмирать. В результате гангрена начала распространяться по пальцам ног.

Поскольку фигурист все еще остается подключен к ИВЛ и отключить его от аппарата, по прогнозам врачей, в ближайшее время не представляется возможным, у Костомарова могут также развиться пневмония и сепсис.

Напомним, 10 января двукратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона Европы госпитализировали с пневмонией. Врачи сразу отметили его состояние как крайне тяжелое. Спустя время в окружении фигуриста сообщили, что его восстановление будет не быстрым.