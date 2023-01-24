Политолог Колчин объяснил кадровые перестановки Зеленского работой над имиджем

Эксперт не ожидает, что эти кадровые изменения каким-либо образом изменят реализуемый курс и уже устоявшуюся политику киевского режима.

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Кадровые перестановки в украинской власти, которые анонсировал президент страны Владимир Зеленский, могут быть частью PR-акции Киева. Такое мнение высказал политолог, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин в беседе со «Звездой».

«Вся эта реформа могла быть запущена для того, чтобы показать некоторую кадровую работу над ошибками, в кавычках, и поработать над имиджем всего офиса Зеленского. Вполне вероятно...это будут лишь перестановки одних функционеров на места других. Представители офиса Зеленского могут просто занять кресла глав регионов...», - сказал он.

Эксперт не ожидает, что эти перестановки как-либо изменят реализуемый курс и уже устоявшуюся политику киевского режима. По мнению Колчина, в данном случае фактически эти кадровые изменения несут за собой только PR-функции и не смогут никак повлиять на эффективность работы администрации Зеленского.

«В данном случае я считаю, что это в большей степени PR-акция и попытки Киева создать хоть какие-то информационные поводы на фоне скандалов вокруг “Леопардов” и поражений», - добавил политолог.

Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о принятых кадровых решениях, которые коснутся чиновников разного уровня в министерствах, других органах власти и на местах в регионах. Позже стало известно, что украинский лидер уволил Кирилла Тимошенко, занимавшего пост замглавы офиса президента, ранее он подал соответствующее заявление.

Впоследствии стало известно, что заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку после скандала с завышенными ценами на закупку продуктов для украинских воинских частей.