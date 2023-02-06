Россия вошла в топ-5 стран по объемам золотовалютных резервов в 2022 году

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Россия заняла четвертое место по объемам золотовалютных резервов в мире по итогам минувшего года с активами в $582 млрд. Лидером по данному показателю является Китай ($3,31 трлн), второе место у Японии ($1,27 трлн), замыкает тройку Швейцария ($924 млрд), пишет РИА Новости со ссылкой на ЦБ РФ. После начала специальной военной операции по защите мирного Донбасса страны коллективного Запада усилили санкционное давление на Москву, в том числе заблокировали около половины ее золотовалютных резервов.

Ранее юридическая служба Евросоюза уведомила страны объединения о возможности использовать часть замороженных активов России - €33,8 млрд евро - для восстановления Украины. По мнению европейских юристов, для ареста российских активов нет четких правовых оснований. Вместо этого Брюссель может объединить активы и извлечь из них прибыль и затем потратить ее на восстановление Украины.

В конце прошлого года во Всемирном совете по золоту (WGC) сообщили, что по всему миру наблюдаются рекордные закупки золота центральными банками различных государств. В общей сложности были куплены почти 700 тонн драгметалла с начала 2022 года. Большая часть приобретений пришлась на третий квартал. Согласно отчету WGC, в предпоследнем квартале текущего года спрос вырос почти на треть.