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Центробанки разных стран закупили рекордное количество золота

Максим Крюков
00:46 02.11.2022
Как отмечает WGC, центробанки закупили в общей сложности почти семьсот тонн драгоценного металла с начала 2022 года.
Центробанки разных стран закупили рекордное количество золота
© Фото: Arne Dedert dpa Global Look Press
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Во Всемирном совете по золоту (WGC) сообщили, что по всему миру наблюдаются рекордные закупки золота центральными банка различных государств.

Как отмечает организация, центробанки закупили в общей сложности почти семьсот тонн драгоценного металла с начала 2022 года. При этом большая часть пришлась на третий квартал - 399 тонн. Согласно отчету WGC, в предпоследнем квартале текущего года спрос вырос почти на треть.

По данным Всемирного совета, в этом году ожидается снижение общего объема инвестиций, так как падение ETF (биржевого инвестиционного фонда) и внебиржевого спроса компенсируют активные розничные покупки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о воровстве коллективным Западом российских активов, включая золотовалютные резервы. Комментарий по вопросу он оставил после поручения о подготовке предложений по использованию замороженных активов России для восстановления Украины, полученного Еврокомиссией от лидеров Евросоюза. Представитель Кремля подчеркнул, что многие активы «фактически просто сворованы конкретными странами», входящими в состав так называемого коллективного Запада.

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