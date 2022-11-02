Центробанки разных стран закупили рекордное количество золота
Во Всемирном совете по золоту (WGC) сообщили, что по всему миру наблюдаются рекордные закупки золота центральными банка различных государств.
Как отмечает организация, центробанки закупили в общей сложности почти семьсот тонн драгоценного металла с начала 2022 года. При этом большая часть пришлась на третий квартал - 399 тонн. Согласно отчету WGC, в предпоследнем квартале текущего года спрос вырос почти на треть.
По данным Всемирного совета, в этом году ожидается снижение общего объема инвестиций, так как падение ETF (биржевого инвестиционного фонда) и внебиржевого спроса компенсируют активные розничные покупки.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о воровстве коллективным Западом российских активов, включая золотовалютные резервы. Комментарий по вопросу он оставил после поручения о подготовке предложений по использованию замороженных активов России для восстановления Украины, полученного Еврокомиссией от лидеров Евросоюза. Представитель Кремля подчеркнул, что многие активы «фактически просто сворованы конкретными странами», входящими в состав так называемого коллективного Запада.