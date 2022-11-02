Центробанки разных стран закупили рекордное количество золота

Как отмечает WGC, центробанки закупили в общей сложности почти семьсот тонн драгоценного металла с начала 2022 года.

© Фото: Arne Dedert dpa Global Look Press

Во Всемирном совете по золоту (WGC) сообщили, что по всему миру наблюдаются рекордные закупки золота центральными банка различных государств.

Как отмечает организация, центробанки закупили в общей сложности почти семьсот тонн драгоценного металла с начала 2022 года. При этом большая часть пришлась на третий квартал - 399 тонн. Согласно отчету WGC, в предпоследнем квартале текущего года спрос вырос почти на треть.

По данным Всемирного совета, в этом году ожидается снижение общего объема инвестиций, так как падение ETF (биржевого инвестиционного фонда) и внебиржевого спроса компенсируют активные розничные покупки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о воровстве коллективным Западом российских активов, включая золотовалютные резервы. Комментарий по вопросу он оставил после поручения о подготовке предложений по использованию замороженных активов России для восстановления Украины, полученного Еврокомиссией от лидеров Евросоюза. Представитель Кремля подчеркнул, что многие активы «фактически просто сворованы конкретными странами», входящими в состав так называемого коллективного Запада.