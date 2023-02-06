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Число погибших от землетрясения в Сирии превысило 500 человек

Анна Касаткина
20:23 06.02.2023
Пострадали в результате сейсмических толчков 1353 человека.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Anas Alkharboutli dpa GlobalLookPress
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Число погибших в результате землетрясения в Сирии увеличилось до 538 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны на странице в Facebook*.

В ведомстве добавили, что ранения получили 1 353 человека.

На юго-востоке Турции в понедельник произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла. В результате стихийного бедствия в стране погибли 1 498 человек, еще 8,5 тысячи пострадали. Сообщалось и о крупных разрушениях в Сирии. Толчки также ощущали в Грузии и Абхазии, в Ливане и Ираке.

Российские военнослужащие уже приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия в САР. Соответствующее распоряжение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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