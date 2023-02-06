Почти полторы тысячи человек погибли в Турции в результате землетрясения

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В результате землетрясения в Турции погибли 1498 человек. Об этом пишет местная газета Sabah.

По данным издания Yeni Şafak, которое ссылается на управление по чрезвычайным ситуации, число пострадавших в стране выросло до 8533, обрушенными оказались 2824 здания.

В Сирии количество жертв выросло до 461 человека, сообщает Министерство здравоохранения страны. По оценкам сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, частично или полностью разрушены сооружения в 58 сирийских населенных пунктах, по большей части - на северо-западе страны, включая Латакию (главный порт Сирии в Средиземном море).

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия в Сирии. В ведомстве тметили, что были сформированы 10 сводных отрядов из числа военнослужащих группировки ВС РФ в Сирийской Арабской Республике, которые приступили к выполнению задач по разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению.