Число погибших от землетрясения в Сирии превысило 400 человек

Более 1 300 человек пострадали в результате стихийного бедствия.

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Количество жертв землетрясения в Сирии выросло до 461 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

«В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погиб 461 человек, пострадали 1 326», - говорится в сообщении.

На юго-востоке Турции в понедельник произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла. В результате стихийного бедствия в стране погибли 1 498 человек, еще 8,5 тысячи пострадали. Сообщалось также о крупных разрушениях в Сирии. Толчки также ощущали в Грузии и Абхазии, в Ливане и Ираке.

Российские военнослужащие уже приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия в САР. Соответствующее распоряжение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.