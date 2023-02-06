Украинские военные начинают осваивать САУ AS-90 в Великобритании

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Украинские военные прибыли в Великобританию для обучения обслуживанию самоходных артиллерийских установок AS-90, которые Лондон планирует передать Киеву. Об этом сообщает Министерство обороны Соединенного Королевства.

«Тепло приветствуем украинских военнослужащих, которые прибыли в Великобританию на этих выходных для осваивания AS-90», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Британские СМИ накануне озвучили планы Великобритании передать Киеву 30 САУ AS-90, указав, что эти установки стоят на вооружении британской армии. Соединенное Королевство, по их данным, после этого столкнется с отсутствием необходимого количества боевых машин в войсках.

В конце января украинские танкисты прибыли в Великобританию, чтобы обучаться работе с танками Challenger 2. Соединенное Королевство присоединяется к действиям стран-партнеров и «демонстрирует силу поддержки Украины», отметили в британском оборонном ведомстве.

Россия неоднократно указывала на неприемлемость поставок западного оружия на Украину. Ранее в Минобороны РФ отметили, что Киев готовит провокации против Москвы для того, чтобы добиться поставок еще большего количества вооружений и техники.