Западные журналисты, прибывшие в Краматорск, могут подать возможный подрыв как «злодеяние ВС РФ», а Запад использует это как повод для поставки дальнобойных ракет.

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Возможная провокация с подрывом зданий медицинских учреждений в Краматорске, которую планирует киевский режим, направлена на то, чтобы вынудить Запад ускорить поставки вооружения. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Подрыв зданий будут освещать западные журналисты, которые представят его как «злодеяние российских войск». Это может заставить Запад ускорить поставки дальнобойных ракет, которые украинские боевики могут использовать для ударов по российской территории.

Напомним, Минобороны РФ сообщили, что киевский режим готов в ближайшее время осуществить масштабную провокацию. Планируется подорвать в Краматорске здания местных наркологического и онкологического диспансеров и первой городской больницы.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов