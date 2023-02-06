Путин наградил погибшего в ДТП Пускепалиса орденом Мужества посмертно

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Заслуженный артист России Сергей Пускепалис, погибший в ДТП в Ярославской области, посмертно удостоен ордена Мужества. Соответствующий указ президента Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Пускепалиса Сергея Витауто - художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова", Ярославская область (посмертно)», - говорится в тексте документа.

Как сообщало Управление МВД России по Ярославской области, 20 сентября прошлого года в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры» автомобиль Ford Transit, в котором находился Сергей Пускепалис, столкнулся с грузовым авто. В той аварии погибли два человека, еще один пострадал.

Российский актер Сергей Безруков выразил соболезнования в связи с гибелью в ДТП Сергея Пускепалиса. По его словам, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова был замечательным артистом, замечательным режиссером и обаятельнейшим человеком. Народный артист России также выразил уверенность в том, что Пускепалис подарил бы еще много интересных ролей и спектаклей.