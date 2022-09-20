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Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Анна Касаткина
13:41 20.09.2022
Авария произошла на автодороге в Ростовском районе Ярославской области.
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, RussianLook, globallookpress
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Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в аварии в Ярославской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, авария произошла в Ростовском районе, погибли пассажир и водитель автомобиля Ford Transit. Официальных комментариев по поводу гибели артиста нет.

Как сообщает Управление МВД России по Ярославской области, около 11.00 в Ростовском районе на 201 километре автодороги М8 «Холмогоры» произошло столкновение автомобиля Ford Transit с грузовым авто. Погибли две человека, один пострадал. Личности погибших не называются.

Пускепалису было 56 лет. С августа 2019 года он занимал должность художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. Российскому зрителю известен по фильмам «На острие», «1941. Крылья над Берлином», «Метро», «Простые вещи», сериалам «Крестный», «Крик совы», «Частица Вселенной», театральным ролям.

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