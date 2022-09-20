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Безруков рассказал о последней встрече с Пускепалисом

Сергей Лебедев
18:16 20.09.2022
Актер выразил соболезнования в связи с гибелью режиссера в ДТП.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Известный российский актер Сергей Безруков выразил соболезнования в связи с гибелью в ДТП режиссера Сергея Пускепалиса. По его словам, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова был замечательным артистом.

«Честно говоря, даже не верится, потому что буквально недавно виделись на открытии кинофестиваля в Ташкенте. Сергей был полон сил, энергии, планов. Он был замечательным артистом, замечательным режиссером, обаятельнейшим человеком. Это конечно же трагедия», - сказал Сергей Безруков.

Напомним, актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в аварии в Ярославской области. Как сообщили в Управлении МВД России по региону, около 11.00 в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры» произошло столкновение автомобиля Ford Transit с грузовым авто, в результате которого погибли пассажир и водитель автомобиля.

Также были опубликованы кадры с места гибели Сергея Пускепалиса. 

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