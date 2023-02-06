Жители Батуми заявили о толчках в городе после землетрясения в Турции

Сегодня днем в Турции вновь произошло землетрясение, его магнитуда составила 7,7.

© Видео: Pauers9, Twitter © Фото: Pauers9, Twitter

Жители Батуми почувствовали подземные толчки сегодня, 6 февраля, после второго землетрясения в Турции, передает агентство Batumelebi.

«В некоторых районах города люди вышли из жилых корпусов во дворы», - говорится в сообщении.

Также в социальных сетях жительница грузинского города опубликовала видео, на котором видно, как качаются люстры в доме и дверь бьется о стену.

«В Батуми... люстра ходуном ходит, нас укачало. Мы как увидели, сразу оделись и спустились», - пишут пользователи соцсетей.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш ранним утром. Днем стало известно о повторном землетрясении, его магнитуда составила 7,7. Впоследствии сообщалось о еще нескольких волнах подземных толчков.