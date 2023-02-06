Россиянка в Аланье сравнила землетрясение с жесткой качкой в поезде

По словам девушки, в течение пяти-семи минут тряска прекратилась, однако впоследствии возобновилась.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Россиянка, проживающая в поселке Авсаллар в районе турецкой Аланьи, рассказала в беседе со «Звездой», как проснулась этим утром из-за того, что от тряски у нее со стола упала кружка.

«Нас начало трясти, как в поезде... Быстро своего сына закутала в одеяло. Взяла сумку с документами, вышли, там уже было много достаточно людей», - сказала Татьяна.

По словам девушки, в течение пяти-семи минут тряска прекратилась. Татьяна приняла решение подняться в квартиру. Оказавшись дома, она почувствовала, что толчки вновь начались, однако уже не такие сильные.

Ранее россиянин, проживающий в турецком городе Газипаша, в беседе со «Звездой» подробно описал момент начала мощного землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш ранним утром. По последним данным, в результате этих трагических событий погибли 284 человека, более 1 700 домов были разрушены.