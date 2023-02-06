В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россиянка в Аланье сравнила землетрясение с жесткой качкой в поезде

Анна Назайкина
13:37 06.02.2023
По словам девушки, в течение пяти-семи минут тряска прекратилась, однако впоследствии возобновилась.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Россиянка, проживающая в поселке Авсаллар в районе турецкой Аланьи, рассказала в беседе со «Звездой», как проснулась этим утром из-за того, что от тряски у нее со стола упала кружка.

«Нас начало трясти, как в поезде... Быстро своего сына закутала в одеяло. Взяла сумку с документами, вышли, там уже было много достаточно людей», - сказала Татьяна.

По словам девушки, в течение пяти-семи минут тряска прекратилась. Татьяна приняла решение подняться в квартиру. Оказавшись дома, она почувствовала, что толчки вновь начались, однако уже не такие сильные.

Ранее россиянин, проживающий в турецком городе Газипаша, в беседе со «Звездой» подробно описал момент начала мощного землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш ранним утром. По последним данным, в результате этих трагических событий погибли 284 человека, более 1 700 домов были разрушены.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:25 В стране и мире
Видео
Захарова показала раскачивающиеся в Багдаде люстры во время землетрясения в Турции
14:03 В стране и мире
Mash: Костомарову могут ампутировать ногу по колено
13:49 Армия
Шойгу выразил соболезнования в связи с жертвами от землетрясения министру обороны Турции Хулуси Акару
13:36 В стране и мире
Видео
Эрдоган охарактеризовал сегодняшнее землетрясение как крупнейшее бедствие в Турции с 1939 года
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
СК РФ изъял с места обстрела в Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.