Россиянин в Турции рассказал, как проснулся от бьющейся об стену кровати

По его ощущениям, тряска продолжалась в течение четырех-пяти минут.

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Россияне, проживающие в турецком городе Газипаша, в беседе со «Звездой» рассказали о моменте начала мощного землетрясения и об обстановке на данный момент.

«Сначала ощущалось, будто это такое сердцебиение. Но, осознав через минуту, понял, что кровать трясется и об стену бьется. На кухне дверца стучит. Продолжалось долго, минуты четыре-пять, может, дольше», - поделился воспоминаниям Евгений.

Россиянка Марина вспомнила, как проснулась рано утром от того, что сильно трясло кровать, это продолжалось в течение нескольких минут.

«Минуты две качало. Сижу в местных чатах, многие остались дома. Здесь периодически бывают землетрясения, люди привыкли», - сказала она.

По словам Ольги, в настоящий момент подземные толчки продолжаются, однако уже не с такой силой, как это было утром.

«Толчки продолжаются, я на восьмом этаже чувствую, но уже, конечно, не такие сильные! Вчера вечером в новостях было предупреждение, но ожидали в 2 часа ночи», - добавила жительница Турции.

По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 284 человека, пострадали еще 2 323. Также, по информации властей, более 1 700 домов были разрушены.