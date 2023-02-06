Число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 284

Также в результате стихийного бедствия на территории страны пострадали 2 323 человека.

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Число жертв землетрясения магнитудой 7,4 в Турции увеличилось до 284 человек, заявил вице-президент Турции Фуат Октай, обращаясь к нации по местному телевидению.

«Жертвами землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш стали 284 человека, 2 323 получили ранения», - сообщил он.

Кроме того, по словам турецкого политика, свыше 1 700 домов были разрушены, в наибольшей степени землетрясение повредило район Кахраманмараш - там погибли не меньше 70 человек.

Сегодня утром, по состоянию на 06.30, сообщалось о 76 погибших и 440 пострадавших.

Президент России Владимир Путин выразил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с этими трагическими событиями, а также подчеркнул, что РФ готова оказать помощь стране.