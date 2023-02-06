Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции

Как утверждается, в некоторых частях крепости рухнули стены после серии подземных толчков.

© Видео: GJukov, Twitter © Фото: GJukov, Twitter

В турецком городе Газиантеп крепость из списка всемирного наследия ЮНЕСКО обрушилась сегодня, 6 февраля, в результате подземных толчков, передает издание Yeni Safak.

Как отмечает газета, на данный момент степень повреждений еще не была оценена. Утверждается, что стены в некоторых частях крепости рухнули после землетрясения.

Объект находится на возвышенности в 25-30 метров. В начале 2000-х ученые проводили на территории крепости раскопки, в ходе которых археологам удалось сделать большое количество открытий. Сейчас там, в частности, находится музей.

Землетрясение в Турции произошло сегодня рано утром в провинции Кахраманмараш в южной части страны, в ряде городов в результате бедствия произошло сильное повреждение инфраструктуры. Также подземные толчки почувствовали в Сирии и Ливане.

По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали 284 человека, число погибших в Сирии возросло до 237 человек.