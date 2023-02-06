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AT: в Китае считают элиты США безумными из-за стремления развязать конфликт с Россией

Ян Брацкий
13:16 06.02.2023
По мнению обозревателя издания Asia Times Брэндона Вайхерта, конфликт с Китаем и Россией - это последнее, что нужно делать США.
AT: в Китае считают элиты США безумными из-за стремления развязать конфликт с Россией
© Фото: White House, GlobalLookPress
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Стремление официального Вашингтона развязать полномасштабный конфликт с Россией, а также заявления Пентагона о возможном военном столкновении с Китаем в 2025 году только усиливают кризис между КНР и США. Об этом пишет издание Asia Times.

«Китайскому руководству американцы кажутся просто безумными. Пекин пытается понять, действительно ли Вашингтон стремится развязать войну с Россией или заявления администрации Байдена - это просто позерство», - говорится в статье.

По мнению автора заметки журналиста Брэндона Вайхерта, «вступать в бой с обладающими ядерным оружием Китаем и Россией» - это последнее, что нужно делать США. Что касается Вашингтона, то, по мнению журналиста, он давно утратил лидерство и превосходство в сфере безопасности. Одним из ярких примеров Вайхерт назвал инцидент с воздушным шаром, сбитым над Штатами. Он позволил обнаружить «дыры» в американском воздушном пространстве.

В конце января официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин призвала Соединенные Штаты прекратить поставки вооружения на Украину, если Вашингтон действительно заботится о благополучии украинцев. Китайский дипломат также назвала США главным инициатором и основной движущей силой украинского кризиса.

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